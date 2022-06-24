Тот факт, что Вашингтон и Брюссель считают события на Украине экзистенциальным вызовом, раздражает другие государства, а стремление западного мира разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия, пишет колумнист.
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы".
Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.