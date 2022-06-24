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FT: Запад не сможет изолировать Россию от мира, несмотря на обострение кризиса на Украине

Однако Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на Украине, пишет он.
Lenta.ru
Тот факт, что Вашингтон и Брюссель считают события на Украине экзистенциальным вызовом, раздражает другие государства, а стремление западного мира разорвать связи с Россией наталкивается на геополитические препятствия, пишет колумнист.
ИА Красная Весна
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы".
РИА Новости
Однако, как утверждало издание CNN, участие главы РФ в саммите БРИКС наравне с главами государств с крупнейшими экономиками мира станет сигналом для Запада о том, что Россию невозможно изолировать.
URA.Ru

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