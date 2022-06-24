Тот факт, что Вашингтон и Брюссель считают украинский кризис глобальным экзистенциальным вызовом, раздражает другие государства, а стремление разорвать связи с РФ наталкивается на геополитические препятствия, считает журналист.
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы".
Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.