Будьте в Плюсе

FT: Запад не сможет изолировать Россию от мира, несмотря на обострение кризиса на Украине

Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение кризиса на территории Украины, полагает
 политический обозреватель издания "Financial Times" Эдвард Люс.
Online47.ru
Тот факт, что Вашингтон и Брюссель считают украинский кризис глобальным экзистенциальным вызовом, раздражает другие государства, а стремление разорвать связи с РФ наталкивается на геополитические препятствия, считает журналист.
Online47.ru
Обозреватель отмечает, что Индия и Китай помогают в создании альтернативных платежных систем и маршрутов транспортировки российских товаров и блокируют попытки стран Запада "исключить Россию из многосторонней системы".
РИА Новости
Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины.
URA.Ru

Подробнее о событии

Financial Times: попытки Запада изолировать Россию провалились
ТУТ НЬЮС03:52
FT: Запад не способен изолировать Россию от мира, несмотря на украинский кризис
Lenta.ru00:11
Financial Times: Западу не удастся изолировать Россию от мира
RT на русскомвчера в 15:05
FT: Запад не сможет изолировать Россию от мира, несмотря на обострение кризиса на Украине
Известия22:57
Обозреватель FT Люс: Запад не способен изолировать Россию, несмотря на кризис на Украине
РИА Новости21:07
Financial Times: Запад провалил попытку изолировать Россию
URA.Ru23:12
FT: Запад не сможет изолировать Россию от всего мира из-за украинского кризиса
Общественная служба новостейвчера в 13:36

Интересное

МО РФ заявило об отказе личного состава батальона теробороны из Львова ехать в Донбасс

Как отметил Конашенков, во Львове "личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе".
ТАСС04:56

6 крылатых ракет уничтожили НАТОвских наёмников в 10 километрах от границы с Польшей

Не менее шести ударов крылатыми ракетами было нанесено по базе иностранных наёмников всего лишь в 10 километрах от польско-украинской границы.
Avia.pro04:19

Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики

Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РБК06:18

Спикер Госдумы Володин посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому до 1 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать.
РИА Новости02:26

ПФР: россияне после 80 лет получают право на выплату к страховой пенсии в двойном размере

В отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области рассказали, что граждане, достигшие 80-летнего возраста, имеют право увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии.
Газета.Ru20:02

Джонсон заявил о готовности уйти в отставку в случае отказа министров поддерживать Украину

Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19.
Lenta.ru05:18

Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей.
RT на русском05:38

Express: Британия может объявить войну России в случае казни наемников в ДНР

Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Газета.Ru22:46

NYT: США и Европа не ожидали таких последствий для экономики от санкций против России

США и европейские страны не ожидали того экономического давления, под которым они находятся после введения санкций против России.
RT на русском00:14

Глава «Роскосмоса» Рогозин: предприятия приступили к созданию серийных ракет «Сармат»

Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости04:44