КоммерсантъFT: Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтьюЕвропейские правительства ослабили усилия по ограничению возможностей России торговать нефтью, сообщила Financial Times.КоммерсантъКак отмечает британская газета, Евросоюз и Великобритания еще в начале июня условились совместно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью.Коммерсантъ"В конце июля Брюссель внес изменения в ограничения в отношении российских госкомпаний, выражая опасения по поводу глобальной энергетической безопасности", — отметила FT.РИА НовостиВ британском Минфине газете заявили, что по-прежнему изучают вопрос о мерах, которые должны быть применены в отношении российской нефтяной отрасли.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMSmolnarod.ruПолитика СегодняГазета.RuКомсомольская правдаАргументы и ФактыРамблерФАНЦарьградРЕН ТВПрофильLife.ruПодробнее о событииFT: Запад отложил санкции против российской нефти из-за риска обострения энергокризисаРИА Новости22:06FT: Запад не вводит новые санкции против России из-за риска обострения энергокризисаRT на русском21:30FT: Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтьюКоммерсантъ20:45FT: Запад опасается вводить санкции против РоссииURA.Ru21:00Financial Times: Запад отложил санкции против российской нефти из-за боязни энергокризисаLenta.ru20:27Financial Times: Запад не вводит запрет на нефть из РФ, опасаясь усугубления мирового кризисаГазета.Ru19:57FT: Запад медлит с санкциями против нефти из России, опасаясь обострения энергокризисаТАСС19:43Показать ещёОценить250Поделиться