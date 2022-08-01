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FT: Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью

Европейские правительства ослабили усилия по ограничению возможностей России торговать нефтью, сообщила Financial Times
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Коммерсантъ
Как отмечает британская газета, Евросоюз и Великобритания еще в начале июня условились совместно запретить своим компаниям страховать суда с российской нефтью.
Коммерсантъ
Минфин сообщил, что изучает меры, которые можно применить в отношении российской нефтяной отрасли.
Коммерсантъ
США, Великобритания, Канада ранее ввели эмбарго на российскую нефть, Евросоюз согласовал отложенный отказ от российского энергоносителя.
Коммерсантъ

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