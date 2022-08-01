Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в российскую армию вызвали панику во всей Великобритании, написал журналист Дуглас Пейшент в статье для газеты Mirror.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главную опасность синдрома Гийена — Барре (СГБ)синдрома Гийена — Барре (СГБ), с которым экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник.
Французские ученые из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции, Национального центра научных исследований и Университета Монпелье разработали ДНК-наноробота, который поможет в изучении механочувствительности клеток.