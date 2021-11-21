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FT: биржевые регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделению активов

Биржевые регуляторы Гонконга изучают планы "Русала" по разделению активов компании, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже.В источнике

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Намерение Русала разделить активы заинтересовало биржу Гонконга
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FT: регуляторы Гонконгской биржи проводят проверку в связи с разделением активов Русала
ФАН12:55
Регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделу компании
РБК Инвестиции12:02
FT: биржевые регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделению активов
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