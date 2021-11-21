ТАССFT: биржевые регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделению активовБиржевые регуляторы Гонконга изучают планы "Русала" по разделению активов компании, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже.В источникеРБК ИнвестицииРБК ИнвестицииФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииНамерение Русала разделить активы заинтересовало биржу ГонконгаЭкономика сегодня13:00FT: регуляторы Гонконгской биржи проводят проверку в связи с разделением активов РусалаФАН12:55Регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделу компанииРБК Инвестиции12:02FT: биржевые регуляторы Гонконга изучают планы «Русала» по разделению активовТАСС08:33Показать ещёПоделиться