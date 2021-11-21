Подозреваемые в убийстве петербуржца, чье тело вывалилось из машины при ДТП, задержаны

Как рассказали очевидцы, после ДТП, которое произошло сутками раньше на 24-м километре трассы «Сортавала», из машины выскочили три человека, которые убежали в лес.