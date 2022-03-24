Нефтяные трейдеры ожидают, что в 2022 г. мировые цены на нефть могут достичь $250 за баррель в связи с международным бойкотом российского импорта и недостатком альтернативных источников поставок, пишет
Другие «ветераны нефтяного рынка» в ходе конференции отметили, что российская нефть и нефтепродукты вряд ли вернутся в Европу в ближайшее время, даже в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет FT.
Министр внутренних дел Британии Прити Пател в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые позвонили ей от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что английские семьи готовы принимать и всячески помогать украинским националистам и неонацистам.