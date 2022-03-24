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FT: бойкот российской нефти может привести к росту цен до $200-250 за баррель

Нефтяные трейдеры ожидают, что в 2022 г. мировые цены на нефть могут достичь $250 за баррель в связи с международным бойкотом российского импорта и недостатком альтернативных источников поставок, пишет
 Financial Times.
Ведомости
Другие «ветераны нефтяного рынка» в ходе конференции отметили, что российская нефть и нефтепродукты вряд ли вернутся в Европу в ближайшее время, даже в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет FT.
Forbes
По мнению Пьера Андурана, одного из самых известных менеджеров хедж-фондов сектора, экономике не удастся вернуться к нормальному бизнесу через несколько месяцев.
ПРАЙМ
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:15 по Москве в четверг составила $122,79 за баррель, что на $1,19 (0,98%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс

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