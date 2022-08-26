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FT: британцам придется выбирать между отоплением и едой на Рождество из-за цен на энергию

Жителям Британии предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество из-за повышения цен на энергию.
Lenta.ru
Подобным образом издание прокомментировало объявленное чуть ранее решение Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства повысить цены на электричество на 80% с 1 октября до рекордной суммы £3 549 ($4,2 тыс.) в год.
ТАСС
Отмечается, что компаниям нужно будет выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов.
ПРАЙМ
Аналитики издания полагают, что британские власти должны сделать упор на альтернативные источники энергии, то есть солнечную, ветряную и атомную.
Царьград

Подробнее о событии

Financial Times: британцам придется выбирать между едой и отоплением в Рождество
Газета.Ru11:53
FT: британцам придется выбирать между отоплением и едой на Рождество из-за цен на энергию
Lenta.ru11:26
FT: многим британцам придется выбирать зимой между теплом и едой
ТАСС11:39
Financial Times: многим жителям Британии придется выбирать на Рождество между едой и отоплением
Комсомольская правда11:35
Жителям Великобритании в Рождество придется выбирать между отоплением и продуктами
Московский Комсомолец11:27
Financial Times : жители Британии будут вынуждены выбирать на Рождество между теплом и едой
ТУТ НЬЮС11:47
Financial Times: многим британцам придется выбирать на Рождество между едой и отоплением
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