Lenta.ruFT: британцам придется выбирать между отоплением и едой на Рождество из-за цен на энергиюЖителям Британии предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество из-за повышения цен на энергию.Lenta.ruПодобным образом издание прокомментировало объявленное чуть ранее решение Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства повысить цены на электричество на 80% с 1 октября до рекордной суммы £3 549 ($4,2 тыс.) в год.ТАССОтмечается, что компаниям нужно будет выбрать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений или магазинов.ПРАЙМАналитики издания полагают, что британские власти должны сделать упор на альтернативные источники энергии, то есть солнечную, ветряную и атомную.ЦарьградЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaГазета.RuНовостной фронтФАНiReactorКомсомольская правдаАбзацLive24Политическая ЭкспертизаЦарьградПодробнее о событииFinancial Times: британцам придется выбирать между едой и отоплением в РождествоГазета.Ru11:53FT: британцам придется выбирать между отоплением и едой на Рождество из-за цен на энергиюLenta.ru11:26FT: многим британцам придется выбирать зимой между теплом и едойТАСС11:39Financial Times: многим жителям Британии придется выбирать на Рождество между едой и отоплениемКомсомольская правда11:35Жителям Великобритании в Рождество придется выбирать между отоплением и продуктамиМосковский Комсомолец11:27Financial Times : жители Британии будут вынуждены выбирать на Рождество между теплом и едойТУТ НЬЮС11:47Financial Times: многим британцам придется выбирать на Рождество между едой и отоплениемПРАЙМ10:52Показать ещёОценить153Поделиться