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FT: число закрытых бассейнов в Британии вырастет из-за цен на электроэнергию

Великобритания рискует столкнуться с проблемой закрытия бассейнов из-за цен на электроэнергию и долгов, заявила руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.
RT на русском
Плавание — самый популярный вид физической активности у британцев.
РИА Новости
«По мере накопления долгов после пандемии и роста цен на энергию на 100-150% со времен 2019 года, число закрытых бассейнов, вероятно, сильно вырастет. Быть закрытым рискует буквально любой бассейн», — отметила глава Swim England Джейн Никерсон.
ФАН
Опрошенные газетой операторы намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах.
РИА Новости

Подробнее о событии

Financial Times: Британия рискует остаться без бассейнов из-за цен на электроэнергию
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Число закрытых бассейнов в Британии вырастет из-за цен на электроэнергию
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FT: Британцы останутся без бассейнов из-за высоких цен на электроэнергию
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FT: число закрытых бассейнов в Британии вырастет из-за цен на электроэнергию
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