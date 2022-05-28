Однако еще до пандемии Covid-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из 4 тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.