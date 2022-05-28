Однако еще до пандемии Covid-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из 4 тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.
"Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приводятся в сообщении.
В Мариуполе найдено массовое стихийное захоронение украинских военных, которые погибли в феврале-марте текущего года, передает РИА "Новости", ссылаясь на начальника Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Донецкой народной республики Дмитрия Калашникова.