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FT: число закрытых бассейнов в Британии вырастет из-за цен на электроэнергию

Великобритания рискует столкнуться с проблемой закрытия бассейнов из-за цен на электроэнергию и долгов, заявила руководитель компании Swim England Джейн Никерсон.
RT на русском
Издание отмечает, что плавание — самый популярный вид физической активности у британцев.
ПРАЙМ
Однако еще до пандемии Covid-19 один из крупнейших операторов отрасли Swim England опубликовал отчет, согласно которому около половины из 4 тысяч бассейнов в Британии закроется к 2030 году из-за изношенности инфраструктуры и нецелесообразности ремонта.
Евразия Daily
Опрошенные газетой операторы намерены ограничивать объем предоставляемых услуг, сокращать персонал и снижать температуру воды в бассейнах.
РИА Новости

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