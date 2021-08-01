НОК Белоруссии депортирует спортсменку Тимановскую с Олимпиады

Национальный олимпийский комитет Белоруссии собирается вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую, раскритиковавашую руководство сборной из-за того, что ее без предупреждения заявили в спринтерскую эстафету 4х400 м. В ответ спортсменку сняли со всех дистанций и насильно везут в Минск.