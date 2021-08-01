Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов извинился перед бригадой главного арбитра Алексея Сухого за слова после матча 2-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3). Газизов заявил, что клуб обратится в ЭСК по эпизодам с двумя пенальти в ворота «Уфы».
Национальный олимпийский комитет Белоруссии собирается вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую, раскритиковавашую руководство сборной из-за того, что ее без предупреждения заявили в спринтерскую эстафету 4х400 м. В ответ спортсменку сняли со всех дистанций и насильно везут в Минск.