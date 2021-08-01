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FT cообщила о повышении в ЕС цен на вакцины Moderna и Pfizer

Американские компании Pfizer и Moderna повысили стоимость своих вакцин против коронавируса для Европейского союза, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на контракты о поставках.
РБК
В контрактах, с которыми ознакомилась газета, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро, а дозы вакцины Moderna - c 19 до 25,5 доллара (21,5 евро по текущему курсу).
Российская газета
Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, пишет издание.
РИА Новости
Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.
РИА Новости

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