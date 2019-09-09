Экономика

ТАССТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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ВТБ опроверг информацию о переговорах с китайскими компаниями по продаже акций En+

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Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
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Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
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После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
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Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

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