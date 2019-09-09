Экономика
ТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Здоровье
Голикова предлагает провести в регионах инвентаризацию здравоохранения
«Регионам придется провести инвентаризацию системы здравоохранения для того, чтобы понять как модернизировать систему обязательного медицинского страхования», — уточнила Голикова.
REGNUM 03:50
Политика
Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года
Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.
Rusvesna.su 04:31
Политика
Майкл Помпео: Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами
Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Вести.Ru вчера в 20:19
Авто
Lada Priora с трёхметровыми колесами появилась в Краснодаре
В социальной сети Instagram появилось занятное видео, героем которого стала необычная кастомная Priora, которую оборудовали колесами от кареты.
32CARS.ru 01:19
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Хоккей
«Монреаль» не собирается возвращать Маркова
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провел 49 матчей, набрав 14 (2+12) очков.
Спорт БИЗНЕС Online 01:30
Энергетика
Саудовская Аравия продолжит стабилизировать рынок нефтедобычи
Саудовская Аравия продолжает работу по стабилизации мировой нефтедобычи, рассказал новый министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
News.ru 04:59
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика
В парламент Севастополя проходят пять партий
В Заксобрание предварительно проходят пять партий. Больше всего набрала "Единая Россия" - 38 с половиной процентов.
Крым 24 02:45
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Политика
Брюссель назвал дату переговоров по газу с Москвой и Киевом
Трехсторонняя встреча по газу с Россией, Украиной и Евросоюзом на уровне глав Минэнерго пройдет на следующей неделе.
РБК 05:53
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Зеленский посетит США 23 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 05:53
Политика
Хасиков победил на выборах главы Калмыкии
Врио главы Калмыкии Бату Хасиков победил на выборах главы республики, по итогам обработки 100% протоколов набрав 82,57% голосов избирателей, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Республики Калмыкия Александр Дикалов.
ТАСС 05:36
Политика
Памфилова: в ходе избирательной кампании возбуждены 11 уголовных дел
В ходе избирательной компании были возбуждены 11 уголовных дел, заявила глава ЦИК Элла Пафмилова.
Московский Комсомолец 04:58
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14