Экономика

ТАССТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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ВТБ опроверг информацию о переговорах с китайскими компаниями по продаже акций En+

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Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

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FT узнала об интересе китайских госкомпаний к доле ВТБ в En+

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Китайские госкомпании заинтересовались долей ВТБ в En+

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Китайские госкомпании хотят купить долю ВТБ в En+

REGNUM04:26

FT: китайские компании ведут с ВТБ переговоры о покупке у него акций En+

Forbes04:40

СМИ: ВТБ ведет переговоры об инвестициях в «Эн+ Груп» китайских компаний

ПРАЙМ02:00
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Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Происшествия

СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой

Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

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Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Происшествия

Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре

Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Политика

Майкл Помпео: Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами

Вашингтон прекратил мирные переговоры с талибами. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Вести.Ru вчера в 20:19
Происшествия

В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским

Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Энергетика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Экономика

В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты

Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.
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Шоу-бизнес

Наталью Бардо и Марюса Вайсберга засняли вместе на свадьбе

Пара не скрывала нежных чувств. Вопреки слухам о разрыве, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг вместе.
7Дней.ру 07:30
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Гаджеты

Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
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Кино

Звезда «Гарри Поттера» рассказал о резкой потере веса

Piter.tv 04:41
Общество

Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей

Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика

Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы

РБК 04:55
Политика

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

RT на русском вчера в 15:49
Политика

В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным

О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Космос

Индия потеряла связь с отправленным на Луну аппаратом «Викрам»

Московский Комсомолец 07 сентября в 03:53
Здоровье

Больничный корпус для осужденных открыли на Ставрополье

Известия 07:20
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

ТАСС 05:03
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол

«Манчестер Сити» с 2010 года потратил на трансферы более €1 млрд

Английский клуб "Манчестер Сити" с 2010 года потратил на трансферную кампанию более €1 млрд.
ТАСС 07:41
Политика

ЦИК Абхазии объявил Рауля Хаджимба избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Абхазии объявила предварительные итоги второго тура выборов президента Абхазии.
Евразия Daily 05:33
Наука

В Петербург на открытие Менделеевского съезда приехал Дмитрий Медведев

Peterburg2.ru 07:42
Политика

В Челябинской области подведены итоги выборов губернатора

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Театры

Марка Захарова выписывают из больницы

Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47
Авто

«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев

За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
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