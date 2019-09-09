Экономика
ТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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Автоматически обработано 6985 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Происшествия
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Следствие предъявило обвинение в разбое мужчине, напавшему на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее доме, и попросило заключить его под стражу, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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RT на русском 07:43
Экономика
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Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
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ТАСС 07:41
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В Петербург на открытие Менделеевского съезда приехал Дмитрий Медведев
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