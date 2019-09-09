Экономика

ТАССТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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ВТБ опроверг информацию о переговорах с китайскими компаниями по продаже акций En+

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FT: китайские компании ведут с ВТБ переговоры о покупке у него акций En+

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Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
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