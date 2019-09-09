Экономика
ТАССFT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group
Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.
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