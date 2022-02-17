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FT: глава МИД Франции заявил об отсутствии регулирующих безопасность в Европе норм

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что в Европе больше не существует норм, регулирующих безопасность и стабильность, а все договоры о контроле над вооружениями "сильно устарели и уже не имеют значения".
Газета.Ru
Ле Дриан подчеркнул, что «Европа нуждается в гарантиях безопасности и стабильности».
RT на русском
В середине декабря 2021 года Москва направила Вашингтону и НАТО проекты договоренностей по гарантиям безопасности.
РБК
Ле Дриан считает, что отсутствие регулирующих страбильность в ЕС норм может позволить РФ стать постоянной угрозой на континенте, даже если Москва не вторгнется в Киев.
Известия

Подробнее о событии

FT: глава МИД Франции призвал к обновлению структуры европейской безопасности
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МИД Франции заявил об утрате норм по безопасности в Европе
Коммерсантъ20:50
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что регулирующих безопасность в Европе норм больше нет
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FT: глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что норм безопасности в Европе «больше нет»
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Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе «больше нет»
РЕН ТВ19:31
FT: глава МИД Франции заявил об отсутствии регулирующих безопасность в Европе норм
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Глава МИД Франции заявил об отсутствии норм безопасности в Европе
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