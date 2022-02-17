Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан указал, что в Европе больше не существует норм, регулирующих безопасность и стабильность, а все договоры о контроле над вооружениями "сильно устарели и уже не имеют значения".
На открывшейся вчера на Пречистенке в выставочных залах Российской Академии художеств выставке "О России с любовью", приуроченной к 55-летию живописца, Нестеренко предстает мастером, способным работать во множестве жанров и на самые разные темы.
Введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице, которое предлагает Минтруд, соответствует зарубежным тенденциям, отметил руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Александр Башкатов.