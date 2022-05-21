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FT назвала Эстонию, Литву, Болгарию лидерами по росту инфляции в Евросоюзе из-за России

В странах Балтии и Восточной Европе зафиксировали наиболее заметный рост потребительских цен в Евросоюзе.
Lenta.ru
Издание отмечает, что двузначная инфляция наблюдается в трети стран — членов Евросоюза.
News.ru
Больше всех страдает Эстония, где за год потребительские цены выросли почти на 19 процентов.
РИА Новости
Как отметила экономист Анна Титарева, падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT назвала страны ЕС с рекордной инфляцией из-за санкций против России
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FT назвала Эстонию, Литву, Болгарию лидерами по росту инфляции в Евросоюзе из-за России
Lenta.ru22:24
FT: Эстония, Литва и Болгария лидируют по росту инфляции в ЕС из-за зависимости от России
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Авторы FT назвали Эстонию, Литву и Болгарию лидерами по росту инфляции в ЕС
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Financial Times заявил о рекордной инфляции в ЕС из-за санкций против России
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