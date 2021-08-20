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FT назвала основными источниками денег талибов налоги и добычу полезных ископаемых

После свержения правительства Афганистана движение «Талибан»* восстановило контроль над экономикой страны.
Телеканал 360°
Главными источниками доходов движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) были не торговля наркотиками, как принято считать, а налоги на подконтрольной территории и продажа добытых полезных ископаемых, пишет Financial Times.
Lenta.ru
После захвата власти «Талибан», как пишет издание, столкнулся с проблемой выплаты зарплат государственным служащим и в целом с функционированием госучреждений.
РБК
Граждане Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи, но сотрудничать с талибами осмелятся немногие.
Lenta.ru

Подробнее о событии

FT назвала основными источниками денег талибов налоги и добычу полезных ископаемых
Lenta.ru10:06
FT: «Талибан» получает доходы от нелегальной добычи ископаемых и налогов на топливо
RuNews24.ru10:03
Названы источники доходов талибов: нелегальные налоги и полезные ископаемые
Московский Комсомолец07:33
Financial Times выяснила источники финансирования «Талибана»
Первый Севастопольский08:05
FT: «Талибан»* последние 20 лет промышлял наркотиками и незаконными налогами
Фонтанка.Ру08:02
СМИ раскрыли источники доходов талибов*
Телеканал 360°08:51
FT назвала источники доходов талибов
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