Главными источниками доходов движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России) были не торговля наркотиками, как принято считать, а налоги на подконтрольной территории и продажа добытых полезных ископаемых, пишет Financial Times.
Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия.
Расследование дел в отношении депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и Тараса Козака, обвиняемых украинской прокуратурой в госизмене, завершено.
5 млрд рублей из предоставленного Нижегородской области инфраструктурного кредита в размере 8,4 млрд рублей будет направлено на проектирование и строительство инженерных коммуникаций южных территорий Нижнего Новгорода.