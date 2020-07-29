Коронавирус
RT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
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Происшествия
ТАСС: Ефремов отказался давать показания во время следствия
Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, во время следствия отказался давать показания, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода»
Российская актриса Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода». Видео было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 04:48
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru вчера в 13:00
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Экономика
На «коронавирусные» госзакупки власти потратили 210 млрд рублей
За время пандемии всевозможные госструктуры потратили на закупки в рамках борьбы с коронавирусом порядка 210 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 04:33
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
Стремление Украины в НАТО выведет Польшу к Черному морю
«Треугольник» послужит «поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей».
Взгляд.ру вчера в 13:00
Футбол
Конте считает нереальным переход Месси в «Интер»
Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — цитирует Конте Football Italia.
RT на русском 03:57
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
Общество
В ВОЗ заявили, что сезонный характер коронавируса не подтвердился
КОВИД-19 с одинаковой скоростью распространяется в странах разных широт – как в Северном, так и Южном полушарии.
Evo-rus.com 03:03
Общество
Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета
К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.
РБК 05:02
Общество
14 человек в НСО сдали ЕГЭ по обществознанию и химии на 100 баллов
В Новосибирской области озвучили результаты ЕГЭ по обществознанию и химии, стобалльниками суммарно стали 14 человек.
АиФ Новосибирск 02:50
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Масаюки Икэда, профессор Токийского университета, отметил, что ледниковый период на планете может наступить через 100 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 10:29
Общество
Forbes составил рейтинг самых дорогих брендов мира
Российская газета 03:15
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Происшествия
Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге написала заявление в СКР на следователей МВД
Защита бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге, бизнесмена Игоря Вожагова написала заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело на следователя ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, которая расследует дело в отношении экс-консула.
Znak.com 04:26
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58