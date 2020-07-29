с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

Общество Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55% "Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении. 124

Культура Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец». 15

Экономика На «коронавирусные» госзакупки власти потратили 210 млрд рублей За время пандемии всевозможные госструктуры потратили на закупки в рамках борьбы с коронавирусом порядка 210 млрд рублей.

Путешествия Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка. 70

Футбол Конте считает нереальным переход Месси в «Интер» Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — цитирует Конте Football Italia.

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год. 61

Общество Разработчик вакцины от COVID-19 назвал срок действия иммунитета К сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию.

Происшествия СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства. 1

Экономика Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). 34

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Экономика 90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей. 6

Здоровье В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса «В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана. 22

Происшествия Защита экс-консула Сейшел в Екатеринбурге написала заявление в СКР на следователей МВД Защита бывшего почетного консула Сейшельских островов в Екатеринбурге, бизнесмена Игоря Вожагова написала заявление главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело на следователя ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, которая расследует дело в отношении экс-консула.

Общество Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя. 1,3K