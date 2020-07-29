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Piter.tv
Piter.tv

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Препарат разрабатывает компания Moderna. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Это потенциальная цена для продажи вакцины внутри страны, а также в страны, с большим количеством населения.В источнике
С чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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