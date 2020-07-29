FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Препарат разрабатывает компания Moderna. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Это потенциальная цена для продажи вакцины внутри страны, а также в страны, с большим количеством населения.