Коронавирус
ВедомостиFT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам компании с возможными покупателями вакцины, газете The Financial Times (FT).
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
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