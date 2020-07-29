с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать одну дозу вакцины от коронавируса за $25–30, курс прививок обойдется в $50-60. Об этом сообщили источники, близкие к переговорам компании с возможными покупателями вакцины, газете The Financial Times (FT).

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

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