Коронавирус
РИА НовостиFT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъ22:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Политика
Малый корвет «Павловск» заложен в Комсомольске
Сегодня в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки малого ракетного корабля проекта 20800 шифр «Каракурт».
Хабаровский край сегодня 22:45
Общество
Растение привидений зацвело без зелени в Красноярском крае
Наш Красноярский край 22:36
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Политика
AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США
По версии изданий, двое экс-сотрудников российской разведки, «известной как ГРУ», Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.
Коммерсантъ 22:23
Общество
Правительство РФ намерено засекретить закупки «Роскосмоса»
От имени главы правительства России Михаила Мишустина был вынесен проект постановления согласно которому "Роскосмос" будет определять исполнителей контрактов на разработку и эксплуатацию космической техники закрытым способом.
VSE42.RU 12:17
Армия и оружие
Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр
Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Военное обозрение 12:25
Экономика
Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»
Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Политика
Франция предложила проконтролировать политику Китая в Синьцзяне
В ответ пресс-секретарь МИД Китая Ванг Венбин 23 июля заявил, что политика Пекина в Синьцзяне «не направлена против какой-либо конкретной этнической группы или религии» и что целью ее является борьба с «терроризмом и сепаратизмом».
ИА Красная Весна 19:40
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Общество
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБК 11:09
Общество
Назван самый экономный способ сбросить лишний вес
Если же человек не возьмет на работу контейнер с едой, то пойдет на перерыв с коллегами и, скорее всего, съесть много неполезной еды.
ТК Звезда 22:22
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ 08:49
Происшествия
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц
Газета.Ru 21:07
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года.
Vprognoze.ru 16:04
Происшествия
На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот
Следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух чиновниц Балахтинского района Красноярского края и двух бизнесменов, подозреваемых в махинациях на 8 миллионов рублей с покупкой жилья для детей-сирот, сообщает ГСУСК РФ по региону.
РИА Новости 10:25
Технологии
Хакерам не удалось украсть данные пользователей в сервисах Garmin
Хакеры не смогли получить доступ к персональным данным пользователей сервисов компании Garmin, 27 июля сообщила пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 14:49
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru 13:10
Общество
Врио главы Хабаровского края Дегтярев оценил обстановку в регионе
Обстановка в Хабаровском крае вселяет "осторожный оптимизм".
Народные новости 21:51
Шоу-бизнес
Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет
RuNews24.ru 05:08
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Новые автомобили 22:47
Авто
Уникальную гибридную «Волгу» сфотографировали в Мытищах
На одной из парковок в подмосковных Мытищах сфотографировали уникальный ГАЗ-31105.
Daily-Motor.Ru 00:48
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна вчера в 09:36