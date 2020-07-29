Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиFT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такую цену, пишет FT, компания установит для США и других стран с "высоким уровнем дохода".
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

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Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

РЕН ТВвчера в 23:04

FT назвала стоимость американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 20:35

Названы ориентировочные цены на вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 19:57

Журналисты узнали, сколько будет стоить вакцина от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 21:01

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 17:19
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.
Российская газета вчера в 14:53
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Наука

Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы вчера в 00:52
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Происшествия

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru вчера в 09:20
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Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga вчера в 12:38
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Политика

Китай ответил США на вторжение в генконсульство КНР в Хьюстоне

По Венской конвенции и консульскому договору между Америкой и Китаем американская сторона не имела права проникать в помещения.
Evo-rus.com вчера в 06:27
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

РБК 27 июля в 07:37
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов

«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 26 июля в 13:28
Политика

В США хотят наводнить Европу газом ради «энергетической безопасности»

"Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность", - отметила Кэрол Миллер.
РЕН ТВ вчера в 23:50
Общество

Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
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Игры

Российские пользователи PS Plus намерены объявить бойкот сервису

Российские пользователи PS Plus для PlayStation намерены объявить бойкот игровому сервису.
UfacityNews.ru вчера в 15:37
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Шоу-бизнес

Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на 15 лет

RuNews24.ru вчера в 05:08
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Интернет

Избежать слежки Google можно с помощью настроек в браузере

"Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — отметил Куканов.
Экономика сегодня вчера в 23:17
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Общество

Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Происшествия

В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
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Космос

Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two

Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:53
Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году.
Коммерсантъ 27 июля в 20:15
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Авто

В России заметили Skoda Octavia нового поколения

Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
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Армия и оружие

Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны

Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости вчера в 17:50
Здоровье

В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе

Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции.
V1.ru вчера в 09:35
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ вчера в 15:54
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год.
Российская газета 27 июля в 17:01
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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