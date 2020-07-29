Коронавирус
РИА НовостиFT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такую цену, пишет FT, компания установит для США и других стран с "высоким уровнем дохода".
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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