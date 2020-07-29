с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Такую цену, пишет FT, компания установит для США и других стран с "высоким уровнем дохода".

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе За первые сутки действия нового режима прекращения огня зарегистрирован 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия, говорится в отчете организации (.pdf).

Общество Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. 180

Общество Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 263

Интернет Избежать слежки Google можно с помощью настроек в браузере "Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию", — отметил Куканов. 5

Общество Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга» В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,6K

Космос Virgin Galactic показала интерьер кабины Space Ship Two Вашингтон, 28 июля 2020, 23:53 — REGNUM Компания Virgin Galactic представила интерьер кабины Space Ship Two, предназначенной для «туристических» полетов, 28 июля сообщает агентство Reuters.

Экономика Китай стал крупнейшим импортером российского мяса Украина стала крупнейшим покупателем российского мяса после начала военного конфликта в Донбассе в 2014 году. 466

Армия и оружие Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.

Здоровье В Волгограде начальник госпиталя ветеранов рассказал о коронавирусе Главный внештатный специалист, гериатр облкомздрава, начальник ГБУЗ «Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн» Олег Кириллов 28 июля поделился информацией о течении COVID-19 у молодых и пожилых пациентов, объяснил большие погрешности при тестировании на коронавирус, а также отметил уникальность и опасность вызвавшей пандемию инфекции. 8

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов Учитывая, что часть товаров и услуг пока не включены в ETS ЕС (Emission trading scheme - схема торговли квотами на эмиссии парниковых газов), например транспортные услуги, BCG определяет облагаемую новым сбором базу в 100-160 млн т, что и дает нагрузку для экспортеров из России на уровне от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год. 60