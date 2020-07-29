Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comОпределена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американские СМИ подчеркивают, что цена на курс вакцины от коронавирусной инфекции все же изменится, так как Moderna определила для своей вакцины более высокую стоимость, нежели в компаниях BioNTech и Pfizer.
Читать в источнике
Комментировать301
с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

РЕН ТВвчера в 23:04

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 20:35

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

Комсомольская правда01:07

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
143
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

ТАСС 05:57
1,1K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1K
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
743
Авто

Интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq показала компания

Напомним, что новый SUV станет первым полностью электрическим кроссовером чешского бренда.
ГЛАС.RU 07:41
Игры

Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn

В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
Чемпионат 06:05
2
Происшествия

В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
Газета.Ru 06:39
25
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
5
Общество

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
50
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону.
Газета.Ru 07:00
859
Футбол

Имбула покинул «Сочи», проведя за клуб 30 минут в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что конголезский полузащитник Жанелли Имбула покинул команду.
Metaratings 07:14
Футбол

Бразильский футболист бросил модель из Карелии ради новой пассии

Футболист Луис Адриано, бросивший жену и троих детей ради модели из Карелии Екатерины Дорожко, закрутил новый роман.
Руна 26 июля в 03:55
8
Общество

Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут заболеть повторно

Люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.
Коммерсантъ 06:25
225
Экономика

«Интер РАО» вновь запустит опционную программу

Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
115
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой

Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
28
Происшествия

В Москве задержан подозреваемый по делу о гибели студентки МГИМО

Life.ru 07:10
Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский «Спартак» заинтересован в услугах нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, у которого истекает срок контракта, пишет портал «Чемпионат.com».
МИР 24 05:16
8
Путешествия

Туры из России в Турцию вышли на прошлогодние темпы продаж

В пятницу представители крупных туроператоров сообщили ТАСС, что цены на отдых в Турции в августе соответствуют либо уровню прошлого года, либо ценам, выставленным на это направление еще до закрытия границ.
РЖД-Партнер 07:28
Экономика

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали на 2%

Акции авиакомпании "Аэрофлот" на открытии торгов Московской биржи опустились на 2% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 82,1 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Происшествия

На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
799
Культура

Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ

Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 27 июля в 11:06
Авто

Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class

В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 07:53
Политика

Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным «сговор» Москвы с талибами

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным сообщений о том, что Россия якобы предлагала движению "Талибан" (запрещено в РФ) вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане.
Интерфакс 08:01
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
972
Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы.
РИА Новости 04:50
139
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
748
Футбол

Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения

Василий Иванов, которому пришлось покинуть должность генерального директора «Химок», поделился обстоятельствами своего увольнения.
ProstoProSport 07:28
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Общество

За ЕГЭ по химии получили 100 баллов 9 выпускников томских школ

НИА-Томск 05:25
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное