Коронавирус
Evo-rus.comОпределена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американские СМИ подчеркивают, что цена на курс вакцины от коронавирусной инфекции все же изменится, так как Moderna определила для своей вакцины более высокую стоимость, нежели в компаниях BioNTech и Pfizer.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:24, Ашберн
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Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России
Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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