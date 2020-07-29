с чего всё началось

Американские СМИ подчеркивают, что цена на курс вакцины от коронавирусной инфекции все же изменится, так как Moderna определила для своей вакцины более высокую стоимость, нежели в компаниях BioNTech и Pfizer.

Определена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

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