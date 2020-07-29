с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Политика Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции. 3,5K

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя. 473

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 435

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 457

Авто Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС. 51

Общество Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% Средняя стоимость набора первоклассника — комплект канцелярских принадлежностей в сборе, включающий карандаши, ручки, альбомы и другое — в июле этого года составил 712 рублей, что на 55% выше, чем годом ранее. 43

Космос Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.