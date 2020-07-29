с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

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