Коронавирус
RT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
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Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса
Комсомольская правда01:07
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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