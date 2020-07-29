с чего всё началось

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

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