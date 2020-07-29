Коронавирус
RT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Читать в источнике
Оценить221
с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.Коммерсантъвчера в 22:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Вспышка коронавируса во Вьетнаме у ВОЗ не вызывает опасений
Обнаруженный во вьетнамском Дананге коронавирус не отличается от циркулирующих в других странах в июле.
BFM.ru 05:18
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия 05:59
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Гаджеты
Новая камера a7S III от Sony стоит 4200 евро
Discover24 05:59
Экономика
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
Общество
Свердловский губернатор сменил министра здравоохранения региона
Губернатор отметил, что на пост главы регионального минздрава назначен главный врач детской больницы №9 Екатеринбурга Андрей Карлов.
РИА Новости 06:19
Происшествия
На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт
За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград вчера в 17:13
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Армия и оружие
Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения
Газета.Ru вчера в 16:03
Общество
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Культура
Началось голосование по выбору талисмана 800-летия Нижнего Новгорода
Коммерсантъ Нижний Новгород 04:52
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Политика
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:49
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Игры
С помощью 11 модов игрок в TES V: Skyrim воссоздал боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt
Автор YouTube-канала LowEnder решил воссоздать в The Elder Scrolls V: Skyrim боевую систему из The Witcher 3: Wild Hunt.
3DNews 06:07
Общество
Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию
АН Между строк вчера в 11:32
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Экономика
Кондратьев рассказал об антикризисных мерах поддержки туротрасли
В министерстве экономики сообщили о планах выделить 100 млн рублей в качестве субсидий на погашение затрат на обустройство и ремонт объектов турпоказа.
Кубань 24 06:34
Политика
В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах
Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
Экономика
«Интер РАО» вновь запустит опционную программу
Период lock up (в течение которого нельзя продавать полученные акции) составит три-пять лет.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Здоровье
В Саратовской области создадут 9 межрайонных медицинских центров
В Балашовский центр войдут Самойловский, Турковский, Аркадакский, Романовский районы.
Регион 64 вчера в 05:38
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Футбол
Кикнадзе перевёл вратаря «Локомотива» Медведева в «Казанку»
Голкипер «Локомотива» Никита Медведев переведён во вторую команду «Казанку».
Metaratings 06:25