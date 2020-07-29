Коронавирус

RT на русскомRT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

Последние новости на утро 29 июля 2020: Стало известно, сколько может стоить вакцина от коронавируса

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Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

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Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38

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FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн

От 2-3 до 30 долларов за дозу: сколько будет стоить вакцина от коронавируса?

КП - Беларусь08:22
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
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Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
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ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
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Общество

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Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Политика

Путин надеется на сознательность россиян при вакцинации от гриппа

Весь процесс вакцинации следует организовать максимально удобно, отметил Путин.
Слово и Дело 08:30
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Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Политика

В Совфеде назвали провокацией задержание россиян в Белоруссии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал провокацией сообщение белорусских СМИ.
Национальная служба новостей 09:05
Шоу-бизнес

Ведущему Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за семейное шоу на ТНТ

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала и нашел работу на телеканале ТНТ.
iReactor 03:37
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Происшествия

Полчища голодных обезьян захватили город и победили полицейских

Lenta.ru 06:31
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Происшествия

Суд арестовал боксера, который в драке убил человека

Барнаульский суд арестовал боксера Михаила Старцева, который в драке убил 40-летнего Павла Рохлова, передает Тайга.инфо.
Газета.Ru 09:24
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Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

5-7 дней может уйти на проверку вакцины в Росздравнадзоре. В гражданский оборот вакцина может поступить 15 августа.
Российская газета 04:54
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Музыка

Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек «Mira me bebe»

В среду, 29 июля, стало известно о том, что Ольга Бузова выпустила новый танцевальный трек "Mira me bebe".
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Общество

Вы туда не попадете: 9 стран, которые закрылись от российских туристов

Вьетнам Из-за вспышки нового, более агрессивного типа вируса 28 июля во Вьетнаме начали массовую эвакуацию туристов.
НГС 08:39
Здоровье

В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса

«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
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Армия и оружие

Задержанные в Белоруссии наемники ЧВК участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР

По данным «Фонтанки», минимум шестеро из задержанных в ночь на 29 июля наемников участвовали в украинском конфликте на стороне ДНР.
Фонтанка.Ру 08:50
Происшествия

Сын экс-чиновника из Дагестана арестован по делу об убийстве студентки

Известия 08:48
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Общество

В ООН призвали не вводить тотальные ограничения прав на мирные собрания из-за пандемии

Документ дает трактовку статьи 21 пакта, в которой признается право на мирные собрания .
Znak.com 08:52
Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

RT на русском 09:28
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Армия и оружие

Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

Финское внешнеполитическое ведомство связалось с посольством России в Хельсинки по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями Су-27.
РИА Новости 08:52
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Футбол

Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов

Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
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Технологии

«Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
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Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия", — написал Жигунов под своей фотографией с раной на лбу.
РИА Новости 07:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
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Кино

Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в триллере от Netflix

Popcornnews.ru 04:45
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