Коронавирус

RT на русскомRT на русскомFT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
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с чего всё началось
Биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30, сообщили источники Financial Times
 (FT), близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.
Коммерсантъвчера в 22:46

Подробнее о событии

Названа ориентировочная цена за вакцину от коронавируса

Газета.Ru01:38

В США названа возможная стоимость вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 20:35

Цену на американскую вакцину от COVID-19 сочли завышенной

РЕН ТВвчера в 23:04

FT назвала стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

РБКвчера в 21:09

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Комсомольская правда01:07

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 19:08

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

РИА Новостивчера в 17:59
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Известия 01:49
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Кино

Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма со своей «обнаженкой»

Любопытно, что вместе с Кристиной Асмус в фильме снялись и непрофессиональные актеры, и это стало одной из изюминок новой картины.
Bimru.ru вчера в 08:41
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Происшествия

В Красноярске пенсионерка незаконно заработала 24 миллиона

В ГУ МВД России по краю отметили, что в ходе следствия было установлено, что 61-летняя женщина осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фактически несуществующих организаций.
Городские новости. Красноярск 00:14
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Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
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Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru вчера в 05:29
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

РИА Новости 00:36
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Общество

За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
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Культура

В США объявлены номинанты на телевизионную премию Эмми

Эхо Москвы вчера в 15:02
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Политика

ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма

Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.
РБК вчера в 12:07
Общество

Власти Абхазии продлили запрет на въезд в страну из-за коронавируса

Сухум, 28 июля 2020, 22:52 — REGNUM Власти Абхазии продлили запрет на туристические поездки из России как минимум до 4 августа.
REGNUM вчера в 15:52
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
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Общество

Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает.
Lenta.ru 00:00
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с Россией до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в объединение, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Страна Советов on-line вчера в 04:55
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Коммерсантъ 01:59
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Происшествия

Губернатор Алтая призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в Барнауле

Губернатор Алтая Виктор Томенко 28 июля на своей странице в Instagram призвал жестко отреагировать на убийство мужчины в результате драки, произошедшей 26 июля в центре Барнаула.
Известия вчера в 10:22
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Происшествия

Открытое горение в бывшем кинотеатре под Владимиром ликвидировано

RT на русском вчера в 18:32
2
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Армия и оружие

В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца.
REGNUM вчера в 20:11
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском вчера в 07:01
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Хоккей

«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом матче НХЛ после паузы

МИР 24 вчера в 19:20
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