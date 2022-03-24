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FT: нефтяные трейдеры ожидают роста цен до $250 за баррель в 2022 году

За последний год цены на нефть выросли более чем в два раза.
Ведомости
Нефтяные трейдеры ожидают, что в 2022 г. мировые цены на нефть могут достичь $250 за баррель в связи с международным бойкотом российского импорта и недостатком альтернативных источников поставок, пишет
 Financial Times.
Ведомости
По оценкам экспертов, рынок потеряет поставки нефти РФ в объеме порядка 3 млн баррелей в сутки (б/с).
Интерфакс
По мнению Пьера Андурана, одного из самых известных менеджеров хедж-фондов сектора, экономике не удастся вернуться к нормальному бизнесу через несколько месяцев.
ПРАЙМ

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