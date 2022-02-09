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FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

Санкции против российских банков и отраслей промышленности, вероятно, окажут влияние на сырьевую отрасль ЕС в долгосрочной перспективе.
Ведомости
Европейские политики опасаются, что Европа менее подготовлена к «экономической войне», чем Россия.
Lenta.ru
«Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу», — заявил FT старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.
Forbes
По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются "трудные и дорогостоящие решения" по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета.
ТАСС

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Аналитики FT заявили, что антироссийские санкции ударят по энергетике и банкам Европы
Lenta.ru07:21
FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС
Ведомости05:39
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы
ТАСС03:33
FT: новые антироссийские санкции повлияют на Европу сильнее, чем на Россию
News.ru04:36
FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское дело
Газета.Ru04:11
FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России
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