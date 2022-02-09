По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются "трудные и дорогостоящие решения" по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета.
Причиной переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине стал допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой, написал портал Inside the Games.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине, говорится в Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании.