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FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

Санкции против российских банков и отраслей промышленности, вероятно, окажут влияние на сырьевую отрасль ЕС в долгосрочной перспективе.
Ведомости
Европейские политики опасаются, что Европа менее подготовлена к «экономической войне», чем Россия.
Lenta.ru
Financial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.
ТАСС
"Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу", - заявил ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.
Газета.Ru

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FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское дело
Газета.Ru04:11
FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС
Ведомости05:39
Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России
ФАН05:15
FT: новые антироссийские санкции повлияют на Европу сильнее, чем на Россию
News.ru04:36
Аналитики FT заявили, что антироссийские санкции ударят по энергетике и банкам Европы
Lenta.ru07:21
FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России
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FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы
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