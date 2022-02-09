Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что в годы правления страной тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии.
На фоне отложенной церемонии награждения наших спортсменов, которые заняли первое место в командном зачёте, появились слухи о том, что один из фигуристов мог употребить допинг или даже наркотики, передаёт РИА Новости со ссылкой на издание Inside the Games.