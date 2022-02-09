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FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС

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Западные политики опасаются, что ЕС менее подготовлен к ограничительным мерам, чем Россия, утверждает издание.
Ведомости
Энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут пострадать в случае введения новых санкций против России.
ТАСС
Замены российским энергоресурсам у Европы сейчас нет, отмечает старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.
Ведомости
Financial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

FT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕС
Ведомости05:39
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы
ТАСС03:33
Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против России
ФАН05:15
FT: новые антироссийские санкции повлияют на Европу сильнее, чем на Россию
News.ru04:36
FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское дело
Газета.Ru04:11
FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России
ТВ Центр04:04
В Великобритании оценили вред для Европы от введения санкций в отношении России
Ореанда-Новости05:35

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