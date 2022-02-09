ВедомостиFT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕСХорошо ли подобран заголовок?ДаНетЗападные политики опасаются, что ЕС менее подготовлен к ограничительным мерам, чем Россия, утверждает издание.ВедомостиЭнергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут пострадать в случае введения новых санкций против России.ТАССЗамены российским энергоресурсам у Европы сейчас нет, отмечает старший аналитик по нефти и газу BCS Global Markets Рональд Смит.ВедомостиFinancial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАННовые ИзвестияПодробнее о событииFT оценила негативное влияние возможных антироссийских санкций на ЕСВедомости05:39FT оценила последствия возможных санкций против России для ЕвропыТАСС03:33Financial Times: Европа серьезно пострадает в случае введения санкций против РоссииФАН05:15FT: новые антироссийские санкции повлияют на Европу сильнее, чем на РоссиюNews.ru04:36FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское делоГазета.Ru04:11FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше РоссииТВ Центр04:04В Великобритании оценили вред для Европы от введения санкций в отношении РоссииОреанда-Новости05:35Показать ещёОценить11Поделиться