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FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы

Европа менее подготовлена к новым санкциям, чем Россия.
ТВ Центр
"Правда в том, что в Европе нет замены российскому газу", - заявил ведущий аналитик по нефти и газу в BCS Global Markets Рональд Смит.
Газета.Ru
По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются "трудные и дорогостоящие решения" по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета.
ТАСС
Financial Times напоминает, что Россия - крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: около 40% импорта природного газа блоком и почти треть импорта сырой нефти приходится на РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

FT: новые антироссийские санкции повлияют на Европу не меньше, чем на Россию
News.ru04:36
FT оценила последствия возможных санкций против России для Европы
ТАСС03:33
FT: ЕС в случае введения санкций пострадает больше России
ТВ Центр04:04
FT: из-за антироссийских санкций в Европе могут пострадать энергетика, торговля, банковское дело
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