По мнению брюссельского аналитического центра Bruegel, ЕС потребуются "трудные и дорогостоящие решения" по сдерживанию промышленного и потребительского спроса, чтобы пережить крупномасштабные перебои с поставками газа до лета.
В Кремле не согласны с заявлением главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию и Китай авторитарными государствами, и считают, что в этих странах своя политическая система и государственное устройство.
Четырехпусковые запуски космонавтов на Луну с помощью ракет «Ангара-А5В» возможны только с условием наличия одновитковой схемы сближения, рассказал ТАСС начальник отдела баллистики российской Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.
Роблин привел слова военного аналитика Роба Ли, который обратил внимание на то, что запущенный из воздушного пространства Калининградской области «Кинжал» может долететь до большинства западноевропейских столиц и Анкары всего за 7-10 минут.