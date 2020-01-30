Экономика
RT на русскомFT оценила состояние экономики России в условиях санкций
В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ru30 января в 06:33
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций
Аргументы и Факты30 января в 07:10
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Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ
"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Экономика
Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале
Россиян ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя в феврале из-за празднования Дня защитника Отечества.
Футбол
ФК «Ростов» в Катаре сыграет со «Спартаком»
Игра состоится в Катаре в субботу. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что рассматривает Кубок, как этап подготовки к сезону.
Здоровье
Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
31 января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - один в Забайкалье и один в Тюменской области.
Политика
Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Авто
Сибирский Tesla Cybertruck померился силами с Porsche Cayenne
Противостоял «Кибер-УАЗику» Porsche Cayenne первого поколения.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
В Чувашии правительство ушло в отставку
Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Кобе Брайанта
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в первом матче после гибели Кобе Брайанта, уступив «Портленду» в игре регулярного чемпионата НБА – 119:127.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Общество
Падение метеора на Урале попало на видео
В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Политика
Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа
"Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор, рассчитанный на пять лет. "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа.
Происшествия
Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.