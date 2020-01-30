с чего всё началось

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».

Экономика Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы 31 января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - один в Забайкалье и один в Тюменской области.

Политика Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры» Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.

Общество Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика В Чувашии правительство ушло в отставку Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.

Политика Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.