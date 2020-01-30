Экономика

RT на русскомRT на русскомFT оценила состояние экономики России в условиях санкций

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ru30 января в 06:33

Подробнее о событии

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ruвчера в 13:54

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости30 января в 20:19

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru30 января в 06:33

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°30 января в 07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты30 января в 07:10

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru30 января в 14:09

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС30 января в 06:05
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Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:21
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
Экономика

Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
BFM.ru 28 января в 23:22
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале

Россиян ожидают длинные выходные и четырехдневная рабочая неделя в феврале из-за празднования Дня защитника Отечества.
Газета.Ru 03:23
Футбол

ФК «Ростов» в Катаре сыграет со «Спартаком»

Игра состоится в Катаре в субботу. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что рассматривает Кубок, как этап подготовки к сезону.
Rostov gazeta 02:13
Здоровье

Родственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы

31 января в России зафиксировали два случая заражения коронавирусом - один в Забайкалье и один в Тюменской области.
Aobe.ru вчера в 12:00
Политика

Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.
RT на русском 04:12
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
ТАСС 02:31
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Культура

Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности

Rusturkey.com 28 января в 23:10
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости вчера в 07:40
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

РИА Новости 04:26
Авто

Сибирский Tesla Cybertruck померился силами с Porsche Cayenne

Противостоял «Кибер-УАЗику» Porsche Cayenne первого поколения.
5 колесо вчера в 02:16
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
ГЛАС.RU вчера в 02:20
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 15:08
Баскетбол

«Лейкерс» проиграли в первом матче после гибели Кобе Брайанта

«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл в первом матче после гибели Кобе Брайанта, уступив «Портленду» в игре регулярного чемпионата НБА – 119:127.
Metaratings 01:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Общество

Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса

Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 04:56
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий вчера в 01:08
Общество

Падение метеора на Урале попало на видео

В Ирбитском районе Свердловской области камера запечатлела падение метеора.
РИА Новости 03:37
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Life.ru 04:19
Политика

Экс-глава МИД Украины заявил о «клинической смерти» ПАСЕ

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) находится в «состоянии клинической смерти» из-за возвращения в неё делегации России.
REGNUM вчера в 23:45
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа

"Газпром" и "Нафтогаз" подписали договор, рассчитанный на пять лет. "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа.
Деловое.ТВ вчера в 04:35
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
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