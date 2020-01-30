с чего всё началось

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».

Политика МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Технологии Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Политика Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.

Политика МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".

Политика Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.

Спорт Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, которое размещено на официальном сайте ведомства.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Футбол Соболев провел первую тренировку в «Спартаке» Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.