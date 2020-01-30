Экономика
RT на русскомFT оценила состояние экономики России в условиях санкций
В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ruвчера в 06:33
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций
Аргументы и Фактывчера в 07:10
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Политика
МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации
Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
Футбол
Пабло Сантос перешел из «Браги» в «Рубин»
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Происшествия
Заказчик работ по демонтажу СКК прокомментировал обрушение здания
Игорь Забиран, директор ООО «СКА Арена», рассказал корреспонденту «Фонтанки» о произошедшем обрушении, при котором трагически погиб Матвей Кучеров, 29-летний сварщик из столицы Карелии.
Политика
Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
Политика
МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США
Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на передвижение людей, но США, которые поступают наоборот "задали очень плохое начало, это действительно крайне недобродушный поступок".
Общество
С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай
Работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим, сообщил Минтранс РФ.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Спорт
Минспорт прокомментировал приостановление госаккредитации ВФЛА
Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) направлено на защиту интересов российских спортсменов, говорится в заявлении пресс-службы министерства спорта РФ, которое размещено на официальном сайте ведомства.
Футбол
Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Футбол
«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса
Футбол
Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
В генконсульстве Финляндии рассказали, как получить визу на пять лет
Что надо делать, дабы попасть в число счастливчиков, рассказали в Генконсульстве Финляндии в Петербурге.
Общество
МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату
В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.