Экономика

RT на русскомRT на русскомFT оценила состояние экономики России в условиях санкций

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ruвчера в 06:33

Подробнее о событии

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°вчера в 07:23

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новостивчера в 20:19

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ruвчера в 14:09

Экономика — не голая схема: Россия стала устойчивее к внешним шокам

REGNUM06:27

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Фактывчера в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ruвчера в 06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАССвчера в 06:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
Политика

Путин предложил Си Цзиньпину помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавирусной инфекции.
REGNUM 11:55
Шоу-бизнес

Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Газета.Ru 02:33
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Общество

Правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая.
Известия 08:20
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Хоккей

Ковальчук привел «Монреаль» к победе

Советский спорт 01:09
Общество

МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов

Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.
Комсомольская правда 10:16
Общество

Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
Общество

«Мона Лиза» на рынке недвижимости: в США выставили на продажу особняк за $500 млн

Forbes 05:41
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
Происшествия

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа ворвались в кафе и избили посетителей

Как рассказал сайту "Екатеринбург Онлайн" владелец заведения Николай Микрюков, силовики без разговоров били уложенных на пол гостей кафе и пинали их, когда те пытались выяснить причины задержания.
Эхо Москвы 12:01
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском 03:28
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm 06:45
Армия и оружие

Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа

Актуальные Новости вчера в 07:33
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Авто

В России появилась Hyundai Sonata с базовым мотором

Компания Hyundai начала продажи в России седана Hyundai Sonata восьмого поколения с базовым двигателем 2.0 MPi мощностью 150 л.с. Заказать автомобиль, доступный в трех комплектациях (Classic, Comfort, Style) с пакетом Smart Sense, теперь можно во всех дилерских центрах корейской марки.
Автоновости дня 07:46
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода

Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
RuNews24.ru 04:25
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК 07:23
Энергетика

«Нафтогаз Украины» повысил ставку на транзит газа из России в Европу

Украинский «Нафтогаз» повысил ставку на транзит газа в европейские страны для российского «Газпрома» как минимум на два процента.
Политическая Экспертиза 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное