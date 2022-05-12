Будьте в Плюсе

FT: отказ от российских энергоносителей обойдется ЕС в €195 млрд

Аналитики газеты Financial Times подсчитали, что Евросоюзу в ближайшие пять лет придется потратить дополнительно €195 млрд., чтобы полностью отказаться от поставок нефти и газа из России и перейти на альтернативные источники энергии.
Коммерсантъ
"Быстрое снижение зависимости от российского ископаемого топлива возможно за счет ускоренного перехода на чистую энергию. К 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%, вместо планировавшихся 9%", - отметили в ЕК.
Газета.Ru
По проекту, ставка делается на зеленый водород и биометан.
Экономика сегодня
Как пишет Financial Times, проект планируется официально представить 18 мая.
ТАСС

Подробнее о событии

Financial Times: Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из России
Известия21:13
ЕС может использовать €195 млрд для отказа от нефти и газа из России
REGNUM18:12
FT: Евросоюзу придется потратить 195 млрд евро ради отказа от российских нефти и газа
Lenta.ru19:12
FT: отказ от российского топлива обойдется Евросоюзу в 195 млрд евро
ФАН18:23
Отказ от российских газа и нефти обойдется ЕС в 195 млрд евро
URA.Ru19:15
ЕС заплатит за отказ от российских энергоресурсов €195 млрд
Московский Комсомолец18:10
FT: Евросоюзу придется потратить €195 млрд ради отказа от нефти и газа из России
ТАСС17:41

Интересное

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле составил 2,7 трлн руб

Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Интерфакс07:11

МИД России предупредил о военно-техническом ответе в случае вступления Финляндии в НАТО

Российское Министерство иностранных дел предупредило, что Россия в случае вступления Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе военно-технического характера.
RT на русском06:57

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой в 2022 году

Агентство отметило, что курс рубля по отношению к доллару вырос с начала года на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты, которую агентство отслеживает.
Ведомости02:30

СНБО решил изъять активы Сбербанка и ВЭБа на Украине

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку.
РБК06:09

В Риге заговорили о сносе монумента Освободителям после скандала с цветами

В Риге уже несколько дней не утихают страсти вокруг советского памятника Освободителям города, к которому традиционно в День Победы возлагают цветы.
НТВвчера в 12:55

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. На заседании Политбюро его сняли на видео.
Lenta.ru07:31

Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России

"Рамштайн" и ленд-лиз означают переход США и их союзников к непосредственному участию в войне против России.
Pravda.Ru05:06

Президент Путин предупредил о труднопредсказуемых последствиях санкционной политики Запада

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
РИА Новости07:02

Омбудсмен Москалькова сообщила, что на Украине удерживаются 73 российских моряка

В пресс-службе омбудсмена уточнили РИА Новости, что на имя уполномоченного по правам человека всего обратились 73 гражданских моряка, которые удерживаются на территории Украины.
РИА Новости07:46

Осужденного за взятку экс-главу Минэкономразвития Улюкаева выпустили из колонии по УДО

Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку.
РИА Новости03:22