По мнению главного экономиста Goldman SachsЯна Хатциуса, полная остановка импорта российских энергоресурсов станет самым негативным развитием событий для Европы, передает РИА "Новости", ссылаясь на газету Financial Times.
Как считает канцлер британского казначейства Риши Сунак, удар по Лондону из-за тесных связей с континентальной Европой будет еще значительнее и приведет к обвалу в размере 70 миллиардов фунтов стерлингов (три процента ВВП Соединенного Королевства).
Многие западные компании из различных секторов промышленности и сферы услуг заявили о том, что прекращают свою деятельность на территории России, а также приостанавливают сотрудничество с коммерческими партнерами из России.
МИД РФ вызвал в посла США в РФ Джона Салливана и вручил ему ноту протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, говорится в сообщении МИД РФ.
Шведско-датская компания Arla приостановит производство кефира с изображением куполов храма Василия Блаженного, так как ассоциации с Россией «неуместны в текущих обстоятельствах», пишет газета Dagens Nyheter со ссылкой на менеджера компании по коммуникациям Кэролайн Элизабет Старк.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", — говорится в сообщении на сайте МИД.