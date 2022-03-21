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FT: отказ от российских энергоресурсов спровоцирует в Европе спад производства

По мнению главного экономиста Goldman Sachs Яна Хатциуса, полная остановка импорта российских энергоресурсов станет самым негативным развитием событий для Европы, передает РИА "Новости", ссылаясь на газету Financial Times.
Газета.Ru
Как считает канцлер британского казначейства Риши Сунак, удар по Лондону из-за тесных связей с континентальной Европой будет еще значительнее и приведет к обвалу в размере 70 миллиардов фунтов стерлингов (три процента ВВП Соединенного Королевства).
РИА Новости
Россия начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
РИА Новости
Многие западные компании из различных секторов промышленности и сферы услуг заявили о том, что прекращают свою деятельность на территории России, а также приостанавливают сотрудничество с коммерческими партнерами из России.
ИА Красная Весна

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FT: Европе грозят серьезные последствия из-за отказа от российских энергоносителей
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FT: отказ от российских энергоресурсов спровоцирует в Европе спад производства
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