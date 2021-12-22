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FT: перевозящие СПГ в Азию танкеры экстренно меняют курс из-за роста цен на газ в Европе

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Грузовые суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, в середине рейса экстренно меняют курс на Европу, пишет Financial Times
 (FT).
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Трейдеры отмечают, что несколько СПГ-газовозов развернулись из Азии в Европу после того, как рост цен на европейском спотовом рынке создал премию.
Экономика сегодня
ЕС же закупает топливо на разных континентах, отмечает FT.
Вечерняя Москва
"Европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля", — сказал газете глобальный директор подразделения СПГ Platts Кьяран Роу (Ciaran Roe).
РИА Новости

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