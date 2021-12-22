Потребовав от НАТО однозначных гарантий безопасности, Россия запустила "тектонический сдвиг" сил на Западе, перейдя от вечной обороны к дипломатическому наступлению, пишет хорватское издание Geopolitika.news.
Одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова потребовалась медицинская помощь после скандала с отцом девятилетней студентки Алисы Тепляковой.
Отставной американский командующий заявил, что "вместо захвата всей Украины Россия может сосредоточиться на наступлении в юго-западной направлении": Такое наступление они могут использовать, чтобы соединить контролируемую ими часть Донбасса с Крымом, с Чёрным морем.
«Нафтогаз Украины» призвал ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объёмы газа для поставки на украинско-российской границе или на границе Украины и стран ЕС.
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан в ходе спецоперации сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по делу об убийстве депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова, которое было совершено 28 августа 1999 года.
Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение немецкого канала RT от спутникового вещания.