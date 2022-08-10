Как стало известно из публикации портала "Народные новости", российский продюсер Владимир Гинсбург объяснил, почему известная певица Ани Лорак больше не проведёт ни одного выступления на территории Российской Федерации.
Источник изображения: Deep Silver Напомним, новая Saints Row представляет собой перезапуск серии и повествует о четырёх юных друзьях — Нине, Кевине, Элае и Боссе (персонаже пользователя), — которые решают организовать криминальную империю.
Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.