Будьте в Плюсе

FT: проблемы Норвегии с электричеством могут усилить энергокризис в ЕС

Обозреватель Financial Times
 Ричард Милн заявил, что проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе.
Газета.Ru
Как отметил автор, Норвегия — весьма "везучая" страна, обладающая залежами нефти и газа.
РИА Новости
Однако необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне, указал Милн.
URA.Ru
Государства континента находятся на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности.
РИА Новости

Подробнее о событии

FT: проблемы Норвегии с электричеством могут усилить энергокризис в ЕС
Газета.Ru17:47
FT: Энергокризис в Норвегии усугубит проблемы Евросоюза, лишившегося газа из РФ
Life.ru17:21
FT: энергетический кризис в Норвегии «добьет» лишившуюся российского газа Европу
РИА Новостивчера в 14:56
FT: проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергокризис в ЕС
Московский Комсомолецвчера в 16:57
FT: проблемы Норвегии с электричеством могут серьёзно повлиять на энергокризис в ЕС
RT на русскомвчера в 16:37
Financial Times: засуха в Норвегии усилит проблемы для лишившейся российского газа Европы
Lenta.ruвчера в 16:17
FT: Засуха в Норвегии усилит проблемы для лишившейся российского газа Европы
Российская газета17:10

Интересное

Глава МИД Чехии Липавский назвал запрет на выдачу шенгена россиянам эффективной санкцией

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам в связи с действиями России на Украине.
Lenta.ruвчера в 14:10

С помощью Mir Pay теперь можно оплачивать покупки смартфоном

С помощью Mir Pay теперь можно оплачивать покупки смартфоном, сообщается на сайте национальной платежной системы.
PHG.ruвчера в 11:46

Продюсер Гинзбург объяснил, почему певица Лорак уже не выступит в РФ

Как стало известно из публикации портала "Народные новости", российский продюсер Владимир Гинсбург объяснил, почему известная певица Ани Лорак больше не проведёт ни одного выступления на территории Российской Федерации.
R.Lifeвчера в 14:39

Джонни Депп сыграет французского монарха Людовика XV

Джонни Депп исполнит роль французского монарха Людовика XV в драме "Жанна Дюбарри".
R.Life17:46

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров показал процесс переезда

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров рассказал о переезде на новую квартиру со старой.
Lenta.ruвчера в 12:33

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые вернулась в эфир после тяжёлой болезни

Тяжелобольная артистка театра и кино Анастасия Заворотнюк возвратилась на экраны телевизоров, дебютировав на телеканале НТВ.
NVLвчера в 16:38

Павел Дуров пожаловался на Apple из-за задержки с обновлением Telegram на две недели

Основатель Telegram Павел Дуров пожаловался на то, что обновление мессенджера затянулось из-за долгих проверок Apple.
РБКвчера в 16:41

Основные геймплейные особенности перезапуска Saints Row собрали в новом трейлере

Источник изображения: Deep Silver Напомним, новая Saints Row представляет собой перезапуск серии и повествует о четырёх юных друзьях — Нине, Кевине, Элае и Боссе (персонаже пользователя), — которые решают организовать криминальную империю.
3DNewsвчера в 14:22

Посольство в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага

Посольство России в Рейкьявике потребовало извинений от исландской газеты "Фреттабладид" за оскорбление российского флага в одной из публикаций и напомнило изданию, что в стране действует уголовная ответственность за оскорбление иностранных государственных символов.
РИА Новости17:01

Дмитрий Песков: страны переходят границы разумного в отрицании России

Многие страны переходят границы разумного в отрицании России, однако это невозможно.
РБКвчера в 15:20