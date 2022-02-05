РБКFT: производитель спортивных тренажеров Peloton может быть продан Amazon или NikeNike и Amazon рассматривают возможность покупки Peloton — американской компании по производству тренажеров, пишет Financial Times со ссылкой на источники.РБКСпрос на домашние тренажеры Peloton вырос в 2020 году, когда фитнес-центры закрылись из-за распространения коронавируса.КоммерсантъВ конце января CNBC сообщал, что Peloton на два месяца приостановит производство велотренажеров и беговых дорожек.РБКАкционер Peloton — Blackwells Capital — настаивает на увольнении Фоули и продаже компании.ForbesЧитать далееСвернутьПодробнее о событииAmazon и Nike заинтересовались покупкой производителя домашних тренажеров PelotonForbes04:08Amazon и Nike обсуждают покупку производителя домашних тренажеров PelotonInc. Russia03:47СМИ сообщили о планах Amazon и Nike купить производителя тренажеров PelotonВедомости02:58FT: производитель спортивных тренажеров Peloton может быть продан Amazon или NikeРБК02:04СМИ: Peloton может быть продана Amazon или NikeКоммерсантъ23:48Показать ещёПоделиться