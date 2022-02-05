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FT: производитель спортивных тренажеров Peloton может быть продан Amazon или Nike

Nike и Amazon рассматривают возможность покупки Peloton — американской компании по производству тренажеров, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
РБК
Спрос на домашние тренажеры Peloton вырос в 2020 году, когда фитнес-центры закрылись из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ
В конце января CNBC сообщал, что Peloton на два месяца приостановит производство велотренажеров и беговых дорожек.
РБК
Акционер Peloton — Blackwells Capital — настаивает на увольнении Фоули и продаже компании.
Forbes

Подробнее о событии

Amazon и Nike заинтересовались покупкой производителя домашних тренажеров Peloton
Forbes04:08
Amazon и Nike обсуждают покупку производителя домашних тренажеров Peloton
Inc. Russia03:47
СМИ сообщили о планах Amazon и Nike купить производителя тренажеров Peloton
Ведомости02:58
FT: производитель спортивных тренажеров Peloton может быть продан Amazon или Nike
РБК02:04
СМИ: Peloton может быть продана Amazon или Nike
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