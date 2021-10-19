Ученый Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявили, что появился новый штамм коронавируса, который является продолжением индийского штамма "дельта", сообщает Financial Times.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 предложила ввести нерабочие дни по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно.
ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к этим расследованиям.
Мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения, как и десктопные модели, будут использовать гибридную архитектуру из производительных ядер Golden Cove и энергоэффективных ядер Gracemont, и смогут предложить до 14 физических ядер.