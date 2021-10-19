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FT: распространяющийся в Британии вид коронавируса может быть заразнее дельта-штамма

Учёные говорят, что распространяющаяся в Великобритании вариация дельта-штамма коронавируса может быть заразнее на 10—15%, чем исходный вариант.
RT на русском
Ученый Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявили, что появился новый штамм коронавируса, который является продолжением индийского штамма "дельта", сообщает Financial Times.
Газета.Ru
Как пишет Financial Times, на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании.
RT на русском
Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным коронавирусом за все время пандемии, отметили они.
РИА Новости

С чего всё началось

Об этом сообщает
 Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.

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