Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Financial Times: Россия окрепла из-за санкций

REGNUM19:24

Financial Times написала об успехах российской экономики под санкциями

Говорит Москва15:45

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты07:10

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru14:09

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05
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Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Российская газета 17:01
Здоровье

В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку

В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa 05:02
Общество

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Интерфакс 19:06
Футбол

«Герта» объявила о трансфере Пёнтека

Евро-футбол.ру 13:11
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском 12:39
Футбол

«Локомотив» не контактировал с Кокориным

Сегодня телеграм-канал «Футбольный Биги» распространил информацию о том, что «Локомотив» очень заинтересован в услугах 28-летнего нападающего «Зенита» Александра Кокорина и рассматривает вариант с его переходом уже в зимнее трансферное окно.
Спорт-Экспресс 05:55
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Политика

Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
РИА Новости 10:34
Происшествия

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

Вести.Ru 08:11
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости 16:39
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 07:54
Экономика

РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
ТАСС 17:42
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Политика

Совет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
News.ru 07:54
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца

Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Ин-спейс.ру вчера в 13:04
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Общество

В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля

Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Марийская правда 07:46
Политика

Старый пенсионный возраст предложили прописать в Конституции

Поправки в Конституцию страны, предложенные КПРФ, содержат возвращение старого пенсионного возраста, сообщает DEITA.
Deita.ru 05:45
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ 14:51
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Как стало известно из сведений, предоставленных генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, участник международного музыкального конкурса "Евровидение-2020" выступит в первом полуфинале конкурса, и даже в первой его части.
Капитал страны 14:43
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости 07:30
Армия и оружие

В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США

В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Газета.Ru 09:12
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа выпущена одна ракета

Вести.Ru вчера в 15:51
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Происшествия

Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия 12:53
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