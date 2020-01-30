Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Успехи российской экономики в условиях санкций признали на Западе

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FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

Запад признал успех российской экономики под санкциями

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Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

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Аргументы и Факты07:10

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Говорит Москва15:45

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05
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Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой

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Минобороны рассекретило документы о Ялтинской конференции

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Армия и оружие

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Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
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Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
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В Британии ввели новые правила съемок эротических сцен

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Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
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Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей у дилеров

Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
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Здоровье

Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
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Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»

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Совет ЕС утвердил сделку о Brexit

Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
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В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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В Домодедово пассажирка угрожает взорвать самолет

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Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
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СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
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Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
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Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
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«Спартак» представил официально Соболева

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Футбол

Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
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Alyona Alyona выпустила клип «Дикi танцi»

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