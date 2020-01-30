Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Армия и оружие
США исключили скорый вывод войск из Сирии
Американские войска останутся в Сирии до «необратимого разгрома» запрещённой в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), заявил спецпредставитель Госдепартамента по Сирии Джеймс Джеффри.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить местному вузу $1,1 млрд
«Некоммерческое высшее учебное заведение» смогло в суде взыскать с Apple и Broadcom 837 и 270 млн. долларов соответственно за нарушение четырех патентов на технологии Wi-Fi.
Культура
Умерла актриса из фильма про Шурика Светлана Агеева
Артистка скончалась в Москве на 80-м году жизни. Она ушла из жизни во вторник, 28 января, после продолжительной болезни.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина рассказала, почему выселила из квартиры бывшую невестку
Мать экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина рассказала, почему была вынуждена выселить бывшую невестку с детьми из своей квартиры.
Культура
В Британии ввели новые правила съемок эротических сцен
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
Авто
Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей у дилеров
Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
Здоровье
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены во всех регионах Китая, 30 января сообщили в Национальном комитете по делам здравоохранения КНР.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Общество
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Культура
Доспехи армии Нильфгаарда поменяют во втором сезоне «Ведьмака»
Ранее Хиссрич высказалась о дизайне брони Нильфгаарда в первом сезоне, а позже стало известно, что во втором сезоне «Ведьмака» сменят дизайнера костюмов.
Политика
Совет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Происшествия
В Домодедово пассажирка угрожает взорвать самолет
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Происшествия
СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай
Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
Общество
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Футбол
Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
Музыка