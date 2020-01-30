Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Космос
Астрономы объяснили загадку марсианских полюсов
В 1966 году два ученых из Калифорнийского технологического института предположили, что тонкая марсианская атмосфера, состоящая из углекислого газа, может обеспечить существование на планете полярных стабильных отложений CO2-льда, которые, в свою очередь, будут контролировать атмосферное давление.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Политика
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Происшествия
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей
В индийском штате Уттар-Прадеш ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей, передает РИА Новости со ссылкой на издание Hindustan Times.
Политика
Путин заявил о важности увеличения численности населения России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией
В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Энергетика
Минэнерго США допустило рост цен на нефть выше $180 к 2050 году
Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Армия и оружие
США запросили разрешения у Ирака на размещение ЗРК Patriot
Разрешение на размещение ЗРК Patriot вблизи американских баз запросили у Ирака власти США.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Биатлон
«Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось». Интервью с Владимиром Королькевичем
Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось.
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» совершил рекордный трансфер за 26 млн евро
Полузащитник "Генка" Сардер Берге перебрался в "Шеффилд Юнайтед".
Экономика
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам
С 40 миллионов до миллиарда рублей вырастет призовой фонд конкурса проектов местного самоуправления.
Кино
В сети опубликован первый тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Шоу-бизнес