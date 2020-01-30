Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

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Россия: после адаптации к санкциям экономика остается в крепком здравии (Financial Times) (Financial Times)

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Газета.Ru06:33

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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