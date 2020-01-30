Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковой ракетой
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Авто
GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Происшествия
Американский военный самолет разбился в Ираке
Происшествия
В «Домодедово» пассажирка самолета пригрозила взорвать лайнер
В свою очередь источник агентства «Интерфакс» уточнил, что после приземления самолета пассажирка, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве.
Кино
В российский прокат выходит фильм «1917»
Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России.
Общество
В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Происшествия
Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного
Отцу четырехмесячного ребенка, который умер в Подмосковье из-за отравления снотворным, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД
В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Наука
Человеку впервые пересадили выращенные в лаборатории клетки сердца
Создав клетки сердечной мышцы, ученые прооперировали человека с ишемической кардиомиопатией.
Общество
McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса
Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Общество
Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО
Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.