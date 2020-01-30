Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты07:10

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru14:09

Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

Накануне.Ru11:33

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

Financial Times написала об успехах российской экономики под санкциями

Говорит Москва15:45

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» вооружили гиперзвуковой ракетой

Piter.tv вчера в 03:55
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 15:08
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Происшествия

67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера

Газета.Ru 14:42
Общество

Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково

Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
РБК 12:47
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Авто

GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа

Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Автоновости дня 12:32
Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском 15:04
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru вчера в 09:47
Происшествия

В «Домодедово» пассажирка самолета пригрозила взорвать лайнер

В свою очередь источник агентства «Интерфакс» уточнил, что после приземления самолета пассажирка, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве.
Свободная Пресса 07:30
Кино

В российский прокат выходит фильм «1917»

Один из главных претендентов на «Оскар» - фильм британского режиссера Сэма Мендеса «1917» - вышел в российский прокат.
Россия – Культура 12:05
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия вчера в 19:39
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия 15:50
Гаджеты

Oppo опубликовала первый рендер своих новых умных часов

ITZine.ru 05:30
Футбол

Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»

Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Газета.Ru 13:53
Происшествия

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

РИА Новости 12:51
Общество

Минюст обнародовал проект нового КоАП России

«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Известия 11:36
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Специалисты рассказали, когда коронавирус может появиться в России.
РЕН ТВ вчера в 02:19
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Происшествия

Суд арестовал отца младенца, умершего в Подмосковье из-за снотворного

Отцу четырехмесячного ребенка, который умер в Подмосковье из-за отравления снотворным, предъявлено обвинение, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 09:00
Экономика

Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
РБК 16:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Наука

Человеку впервые пересадили выращенные в лаборатории клетки сердца

Создав клетки сердечной мышцы, ученые прооперировали человека с ишемической кардиомиопатией.
Волга-Медиа 14:30
Общество

McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состояться в пятницу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу: ул. Большая Бронная, 29.
РБК 07:12
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции

RT на русском 16:08
Происшествия

Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут бабушке

vtomske.ru 08:58
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Раскрыта авария российского Су-27 после перехвата самолета НАТО

Летчик Дмитрий Чащин раскрыл «Красной звезде» инцидент с аварией российского Су-27, произошедший после перехвата данным истребителем самолета-разведчика НАТО в небе над Балтийским морем.
Lenta.ru 16:12
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