Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Экономика России в условиях западных санкций стала более стабильной, чем когда-либо, - Financial Times

Накануне.Ru11:33

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05

Россия: после адаптации к санкциям экономика остается в крепком здравии (Financial Times) (Financial Times)

ИноСМИ08:46

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Мой Брянск09:49
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Здоровье

Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая".
Вести.Финанс 08:38
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Происшествия

В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом

ТАСС 07:27
Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 07:54
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru 10:08
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
RT на русском 08:43
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

РИА Новости 09:45
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Общество

Путин наградил посмертно сотрудника СК Капустина орденом Мужества

Сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, убитый в октябре 2019 года, посмертно награжден орденом Мужества.
Известия 10:32
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

RT на русском 06:57
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика вчера в 01:33
Киберспорт

Вышло обновление для CS: GO. Изменены Train, Dust2 и Mirage

В ночь на 30 января вышло крупное обновление для CS: GO. Внесены изменения в ряд карт, в том числе, Train, Dust2 и Mirage.
Sport24.ru 11:38
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Политика

Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
РИА Новости 10:34
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»

Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины - "сделку века", как ее называет глава Белого дома.
Газета.Ru 08:52
Армия и оружие

В ЛНР при обстреле пострадали два человека

Новости РуФокс 09:57
Политика

Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
РИА Новости 11:13
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM вчера в 07:30
Происшествия

В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана

Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском 10:15
Политика

Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза

Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
Ведомости 08:26
Политика

Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине

Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

Вести.Ru 08:11
Религия

Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Lenta.ru 11:37
Происшествия

Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»

16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Российская газета 10:15
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

ProstoProSport 10:18
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