"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

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