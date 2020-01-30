Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Здоровье
Россельхознадзор запретил ввоз экзотических животных из Китая
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 30 января 2020 г. объявила о запрете на ввоз и транзит через территорию России "всех видов экзотических и декоративных животных, включая насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов из Китая".
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере
На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
«Установить с 1 февраля 2020 года коэффициент индексации 1,030 для выплат, пособий и компенсаций», — говорится в постановлении.
Происшествия
Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Общество
Путин наградил посмертно сотрудника СК Капустина орденом Мужества
Сотрудник Следственного комитета Владислав Капустин, убитый в октябре 2019 года, посмертно награжден орденом Мужества.
Происшествия
В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Киберспорт
Вышло обновление для CS: GO. Изменены Train, Dust2 и Mirage
В ночь на 30 января вышло крупное обновление для CS: GO. Внесены изменения в ряд карт, в том числе, Train, Dust2 и Mirage.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин поручил разработать проект новых основ местного самоуправления
Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики местного самоуправления до 2030 года.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Политик прибыл в Россию, чтобы обсудить с российским лидером план президента США Дональда Трампа по урегулированию многолетнего конфликта Израиля и Палестины - "сделку века", как ее называет глава Белого дома.
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле пострадали два человека
Политика
Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Происшествия
В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана
Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Политика
Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза
Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
Политика
Путин и премьер Баварии обсудили убийство гражданина Грузии в Берлине
Сотрудничество России и Германии по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине будет содействовать развитию отношений двух стран, заявил премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 января.
Религия
Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Футбол