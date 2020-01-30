Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

Россия: после адаптации к санкциям экономика остается в крепком здравии (Financial Times) (Financial Times)

ИноСМИ08:46

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Мой Брянск09:49

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05
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Общество

AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса

Отправления товаров на платформе AliExpress осуществляются в нормальном режиме, сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя сообщения о приостановке доставки товаров из-за коронавируса.
Rambler News Service 07:47
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Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы

Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Коммерсантъ 06:25
Армия и оружие

США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках

Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
REGNUM 06:20
Хоккей

Самый жаркий матч дня в НХЛ. Кассиан и Ткачук снова подрались

В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками.
Горобзор.ру 06:02
Общество

Генпрокурор Белоруссии усмотрел в «сахарном деле» российский след

По неофициальной информации, по «сахарному делу» уже задержаны полтора десятка человек.
REGNUM 09:08
Общество

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Коммерсантъ 09:30
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Политика

Путин передал наилучшие пожелания помилованной израильтянке Иссахар

Известия 04:50
Энергетика

Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
РИА Новости 08:25
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Происшествия

Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях

Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей.
Известия 09:24
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Объявлена цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Радио Комсомольская правда 07:59
Происшествия

Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.
RT на русском 09:49
Игры

Nintendo Switch обошла по продажам SNES

Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
News.ru 03:13
Армия и оружие

Два человека пострадали в ЛНР в результате обстрела

Два человека пострадали в населенном пункте Голубовское самопровозглашенной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает Народная милиция ЛНР.
РЕН ТВ 09:52
Происшествия

У угрожавшей взорвать самолет пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Газета.Ru 09:05
Политика

Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:38
Здоровье

В Челябинске на карантин закрыли две школы

Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 00:21
Политика

Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Lenta.ru 07:21
Происшествия

Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
РЕН ТВ 03:05
Спорт

Тереза Йохауг победила в лыжной гонке на чемпионате Норвегии

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Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости 28 января в 13:53
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали возможность перехода Кокорина

Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.
Интерфакс-Спорт 08:46
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Общество

В России продлили каникулы китайским студентам

Студентам из Китая, проходящие обучения в России, в связи с эпидемией продлят каникулы до 2 марта.
ToDay News Ufa 09:26
Общество

В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США

Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
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Гаджеты

Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

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Шоу-бизнес

Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой

На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
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Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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