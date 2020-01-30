Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Общество
AliExpress опроверг приостановку доставки товаров из-за коронавируса
Отправления товаров на платформе AliExpress осуществляются в нормальном режиме, сообщили RNS в пресс-службе компании, комментируя сообщения о приостановке доставки товаров из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко: Белоруссия ведет войну за энергоресурсы
Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы.
Армия и оружие
США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках
Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
Хоккей
Самый жаркий матч дня в НХЛ. Кассиан и Ткачук снова подрались
В прошлом матче между командами Кассиан второй раз попал под жесткий силовой прием Ткачука, после чего набросился на оппонента с кулаками.
Общество
Генпрокурор Белоруссии усмотрел в «сахарном деле» российский след
По неофициальной информации, по «сахарному делу» уже задержаны полтора десятка человек.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Энергетика
Минск объявил о повышении тарифа на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии вырастет с 1 февраля более чем на шесть процентов, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович.
Здоровье
Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса
Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Происшествия
Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях
Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей.
Единоборства
Объявлена цена самого дорогого билета на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор задержания Голунова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.
Игры
Nintendo Switch обошла по продажам SNES
Продажи Nintendo Switch достигли 52,48 млн экземпляров, что позволило ей обойти SNES и стать третьей самой продаваемой домашней консолью компании после Wii и NES.
Армия и оружие
Два человека пострадали в ЛНР в результате обстрела
Два человека пострадали в населенном пункте Голубовское самопровозглашенной Луганской Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает Народная милиция ЛНР.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
В Челябинске на карантин закрыли две школы
Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
Политика
Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года.
Происшествия
Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik
Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали возможность перехода Кокорина
Председатель совета директоров московского ФК "Локомотив" Анатолий Мещеряков заявил, что ничего не слышал о вероятном переходе в клуб нападающего Александра Кокорина.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Общество
В России продлили каникулы китайским студентам
Студентам из Китая, проходящие обучения в России, в связи с эпидемией продлят каникулы до 2 марта.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Шоу-бизнес
Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой
На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
Общество
Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск
«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.