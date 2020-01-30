Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Российский нападающий перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Здоровье
В отдаленном селе Ленского района построили фельдшерско-акушерский пункт
В селе Хамра появился фельдшерско-акушерский пункт. Его построили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Общество
В duty free в аэропорту Домодедово теперь можно сделать онлайн-заказ
Собственную электронную платформу для предварительного заказа товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) запустил московский аэропорт Домодедово.
Общество
В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Армия и оружие
Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут
Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
Депутат Рады: Украина в ПАСЕ лезет в мятый костюм Порошенко
Напомним, что украинская делегация выступала против ратификации полномочий РФ в ПАСЕ, т. к. считает, то это "усугубит кризис в организации".
Общество
Режим ЧС введен в Забайкалье на границе с Китаем из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Забайкальск, расположенном на границе России и Китая, для противодействия распространению нового типа коронавируса.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности тропических клопов
В России начали массово появляться тропические клопы.
Экономика
Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна объяснила, почему выселила бывшую невестку Алису Казьмину с внуками из своей квартиры.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
16-летний студент из Волгограда, получивший смертельное ранение в драке, оказался актером из детского киножурнала "Ералаш".
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Политика
В МИД Турции ответили на обвинения Макрона по Ливии
Париж несет основную ответственность за ливийский кризис, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес турецкого коллеги Тайипа Эрдогана.
Спорт
ОКР и Минспорт планируют добиться от ВФЛА сложения полномочий
Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство спорта России по итогам экстренного совещания рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Происшествия