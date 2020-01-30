Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости20:19

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС06:05

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru14:09

Британская газета: санкции укрепили экономику России

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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

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FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru06:33

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REGNUM19:24
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Напомним, что украинская делегация выступала против ратификации полномочий РФ в ПАСЕ, т. к. считает, то это "усугубит кризис в организации".
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