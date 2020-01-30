с чего всё началось

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Футбол Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Экономика Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Общество Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политика Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.