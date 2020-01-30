Экономика
ТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.Газета.Ru30 января в 06:33
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Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций
Аргументы и Факты30 января в 07:10
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Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
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«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Происшествия
В Новосибирске обрушилась крыша кафе
В Новосибирске обрушилась кровля в кафе над раздевалкой.
Авто
Автоэксперт назвал, сколько готовы уступать продавцы подержанных машин
Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
Общество
Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля
2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный ежегодный праздник День сурка (Groundhog Day).
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Шоу-бизнес
На развод подала беременная Саша Черно с Иосифом Оганесяном
Решение о разводе далось ей не легко. Роман между Черно и Оганесяном завязался несколько лет назад, во время съемок шоу «Дома-2».
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Теннис
Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин
Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Авто
Представлен топ самых экономичных бензиновых автомобилей
Британские эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей с бензиновыми двигателями в Европе.
Происшествия
При взрыве на заводе в Орловской области погибли 4 человека
При взрыве на заводе в Орловской области погибли 4 человека, - пишет Mash, На производстве в городе Мценск сейчас работают спасатели.
Общество
Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля
С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Здоровье
Ученые рассказали о пользе овсянки
Музыка
Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud.
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Авто
Названы самые угоняемые в РФ автомобили
Самыми часто угоняемыми машинами в РФ признаны автомобили брендов Toyota, Hyundai, KIA и Lexus.
Футбол
«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии
«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Политика
Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского
Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
Религия
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
Политика
Помпео оценил договорённость об обмене послами с Белоруссией
Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал договорённость об обмене послами подтверждением стремления к нормализации отношений между странами.