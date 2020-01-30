Экономика

ТАССТАССFT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета. Россия ответила на ограничения концентрацией усилий в трех ключевых областях.
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с чего всё началось
Британская газета Financial Times
 заявила в одной из своих статей, что экономика России, несмотря на введенные Западом санкции, стала прочнее, чем когда-либо.
Газета.Ru30 января в 06:33

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FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

ТАСС30 января в 06:05

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

РИА Новости30 января в 20:19

Запад признал успех российской экономики под санкциями

Lenta.ru30 января в 14:09

Британская газета: санкции укрепили экономику России

Телеканал 360°30 января в 07:23

Financial Times отмечает успехи российской экономики в условиях санкций

Аргументы и Факты30 января в 07:10

FT: экономика РФ после введенных Западом санкций стала еще стабильнее

Газета.Ru30 января в 06:33

О пользе яда: санкции вредны, хотя и оздоравливают

News.ruвчера в 13:54
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Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
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Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
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«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

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В Новосибирске обрушилась крыша кафе

В Новосибирске обрушилась кровля в кафе над раздевалкой.
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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

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Наиболее сговорчивыми оказались продавцы французских машин Peugeot и Сітrоеп.
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Общество

Традиционный в США и Канаде День сурка отметят в воскресенье 2 февраля

2 февраля в США и Канаде отмечается традиционный ежегодный праздник День сурка (Groundhog Day).
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Футбол

Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России

Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
ProstoProSport 02:56
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес

На развод подала беременная Саша Черно с Иосифом Оганесяном

Решение о разводе далось ей не легко. Роман между Черно и Оганесяном завязался несколько лет назад, во время съемок шоу «Дома-2».
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Кино

Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
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Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин

Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
РИА Новости 11:40
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о двух заболевших коронавирусом гражданах КНР в Забайкалье и Тюменской области.
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Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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Представлен топ самых экономичных бензиновых автомобилей

Британские эксперты назвали 10 самых экономичных автомобилей с бензиновыми двигателями в Европе.
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При взрыве на заводе в Орловской области погибли 4 человека

При взрыве на заводе в Орловской области погибли 4 человека, - пишет Mash, На производстве в городе Мценск сейчас работают спасатели.
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Общество

Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Здоровье

Ученые рассказали о пользе овсянки

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Илон Маск записал и опубликовал в интернете электронный трек

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронную композицию и выложил ее на онлайн-платформе SoundCloud.
РИА Новости вчера в 03:33
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 15:08
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Названы самые угоняемые в РФ автомобили

Самыми часто угоняемыми машинами в РФ признаны автомобили брендов Toyota, Hyundai, KIA и Lexus.
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«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии

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Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации.
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Помпео оценил договорённость об обмене послами с Белоруссией

Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко назвал договорённость об обмене послами подтверждением стремления к нормализации отношений между странами.
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Три матча – семь голов. Холанд стал рекордсменом немецкой Бундеслиги

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